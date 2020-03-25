Об этом #Буквам сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.
“Она уже успешно родила ребенка. Все хорошо … На сколько мне известно, я узнавал утром, состояние ее стабильное”, – сказал он.
Он добавил, что ребенка будут проверять на наличие коронавируса.
“Анализы уже взяли, ждем результатов”, – сказал он.
Он рассказал, что женщина находится в больнице в Белой Церкви.
Беременную женщину накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус. Эспресс-тест показал отрицательный результат, а вот второе тестирование наоборот.
- Четвертая смерть от COVID 19: В Тернопольской области умер 68-летний мужчина.
- За сутки в Украине – 29 новых случаев COVID-19: количество заражений достигло 113.
- В Броварах зафиксировали первый случай COVID-19.