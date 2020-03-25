Беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, - родила. Ее состояние - стабильное.

Об этом #Буквам сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

“Она уже успешно родила ребенка. Все хорошо … На сколько мне известно, я узнавал утром, состояние ее стабильное”, – сказал он.

Он добавил, что ребенка будут проверять на наличие коронавируса.

“Анализы уже взяли, ждем результатов”, – сказал он.

Он рассказал, что женщина находится в больнице в Белой Церкви.

Беременную женщину накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус. Эспресс-тест показал отрицательный результат, а вот второе тестирование наоборот.