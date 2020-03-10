С начала марта в Киеве уже зафиксировали 7 температурных рекордов.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7,0 °С, что на 2,2 °С выше, чем это было в 1906 году.

Кроме того, ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за последние 140 лет. Температура под утро сегодня не опустилась ниже 6,8 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 °С.

Метеорологи подчеркнули, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5 °С и соответствует климатической норме первой декады апреля.

“С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали 7 температурных рекордов”, – добавили они.