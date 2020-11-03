Об этом Березенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в тексте искового заявления, поданного в Голосеевский районный суд г.Киева, скан копию которого парламентарий обнародовал в своем посте, говорится, что речь идет о словах Гриценко, сказанных им в эфире телепрограммы “Право на власть” на телеканале “1+1” в ночь на 8 февраля 2019 года, и которые “непосредственно касались Березенко” о подкупе избирателей.

“Я – офицер и всегда держу слово. Для офицера ответственность, честь и достоинство – не пустые слова”. Эти слова принадлежат человеку, в прошлом году, в эфире одного из телеканалов, который решил меня оболгать. Почти полтора года суд рассматривал это дело. Да, оно было именно о защите чести и достоинства – те понятия, которые этот офицер называет “не пустыми словами”. Но теперь, настоящему полковнику придется извиниться. Ибо так определил суд. Этот офицер – Анатолий Степанович Гриценко “, – сообщил Березенко.

По его словам, Гриценко должен оплатить одну гривну компенсации.

“Именно в такую ​​сумму я оценил иск к честному офицеру, чтобы не подвергать его семью на большие материальные затраты. Ну, и жду публичных извинений на том же канале. В соответствии с резолютивной частью. Уверен, что Анатолий Степанович сделает это искренне, как ответственный и законопослушный гражданин “, – подчеркнул бывший нардеп.