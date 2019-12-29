Об этом “Громадському” рассказал адвокат Игорь Варфоломеев.
“Они сидят в автобусе сейчас на обмене”, – сказал он
Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также о Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.
Стоит отметить, что процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и террористическими “Л/ДНР” начался.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-“беркутовцев”, был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.