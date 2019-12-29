Пять бывших сотрудников "Беркута", обвиняемые в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, доставлены на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

Об этом “Громадському” рассказал адвокат Игорь Варфоломеев.

“Они сидят в автобусе сейчас на обмене”, – сказал он

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также о Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

Стоит отметить, что процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и террористическими “Л/ДНР” начался.