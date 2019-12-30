Экс-беркутовцы, человек, выдавшего боевикам место дислокации спецназначенцев, террористы, которые подрывали мирные демонстрации и убийцы - это не полный список тех, кого Украина отдала российско-террористическим формированиям в процессе обмена.

Об этом сообщает “5 телеканал”.

Николай Бутрименко в 2014-м показал боевикам место дислокации 19 спецназначенцев, прибывших на поиски летчика сбитого боевиками Су-25.

Недалеко от поселка Латышев в Донецкой области бойцы остановились у местного предпринимателя. Он предложил армейцам переночевать в ангаре его фермы. Бойцам же сказал, что ему срочно надо съездить в Снежное к больной жене.

Вернулся Бутрименко не один, а вместе с российскими наемниками. Из-за предательства фермера тогда погибли 10 спецназовцев, еще пятеро – попали в плен. С ними и спасенный летчик.

Суд первой инстанции признал Бутрименко виновным и приговорил к 8 годам заключения за финансирование терроризма. Впрочем, впоследствии апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела. А в четверг Фрунзенский районный суд освободил Бутрименко из-под стражи. Для обмена.

В списки обмена включили и организаторов взрыва у Дворца спорта в Харькове. 22 февраля 2015 года там, во время мирного шествия активистов Евромайдана, прогремел взрыв. Противопехотную мину террористы заложили в сугробы. В результате взрыва четыре человека погибли. Среди них 15-летний школьник Даниил Дидык, который шел впереди колонны. Еще девять – получили ранения.

По горячим следам правоохранители задержали трех подозреваемых – Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. После почти 5 лет судебных заседаний прокуроры просят изменить фигурантам меру пресечения.

За день до запланированного обмена служители Фемиды выносят приговор: пожизненное заключение и изменение меры пресечения. Подсудимых освобождают в зале суда.

Освободили в Харькове из-под-ареста и обвиняемого в трех убийствах Максима Мисяка. Освободили для обмена Дарию Мастикашеву и Александра Каратая. В украинской тюрьме они просидели 2 года по подозрению в государственной измене. По материалам следствия, в 2017 году Мастикашева вместе с Александром Каратаем организовали выезд в Россию участников боевых действий на Востоке. Армейцам говорили, что они едут на строительные объекты, на самом деле бывших бойцов планировали использовать в диверсиях Кремля.

Для обмена освободили и подозреваемых в совершении полтора десятка взрывов в Одессе – всего 11 человек. Среди них Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерина Фотева, а также организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник. В списке на обмен и четверо боевиков, которые в 2014 году захватывали здание Мариупольского отдела милиции. Тогда погибли 13 правоохранителей, которые охраняли участок. Само же здание сгорело.

Впрочем наибольший резонанс вызвало освобождение “черной роты” Беркута, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014. Речь идет о полсотни человек и более 80 раненых.

Родственники героев Небесной Сотни до конца не могли поверить, что обвиняемые в убийстве их родных избегут наказания. Судебное заседание, на котором “Беркуту” меняли меры, длилось два дня.