Об этом сообщает “5 телеканал”.
Николай Бутрименко в 2014-м показал боевикам место дислокации 19 спецназначенцев, прибывших на поиски летчика сбитого боевиками Су-25.
Недалеко от поселка Латышев в Донецкой области бойцы остановились у местного предпринимателя. Он предложил армейцам переночевать в ангаре его фермы. Бойцам же сказал, что ему срочно надо съездить в Снежное к больной жене.
Вернулся Бутрименко не один, а вместе с российскими наемниками. Из-за предательства фермера тогда погибли 10 спецназовцев, еще пятеро – попали в плен. С ними и спасенный летчик.
Суд первой инстанции признал Бутрименко виновным и приговорил к 8 годам заключения за финансирование терроризма. Впрочем, впоследствии апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела. А в четверг Фрунзенский районный суд освободил Бутрименко из-под стражи. Для обмена.
В списки обмена включили и организаторов взрыва у Дворца спорта в Харькове. 22 февраля 2015 года там, во время мирного шествия активистов Евромайдана, прогремел взрыв. Противопехотную мину террористы заложили в сугробы. В результате взрыва четыре человека погибли. Среди них 15-летний школьник Даниил Дидык, который шел впереди колонны. Еще девять – получили ранения.
По горячим следам правоохранители задержали трех подозреваемых – Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. После почти 5 лет судебных заседаний прокуроры просят изменить фигурантам меру пресечения.
За день до запланированного обмена служители Фемиды выносят приговор: пожизненное заключение и изменение меры пресечения. Подсудимых освобождают в зале суда.
Освободили в Харькове из-под-ареста и обвиняемого в трех убийствах Максима Мисяка. Освободили для обмена Дарию Мастикашеву и Александра Каратая. В украинской тюрьме они просидели 2 года по подозрению в государственной измене. По материалам следствия, в 2017 году Мастикашева вместе с Александром Каратаем организовали выезд в Россию участников боевых действий на Востоке. Армейцам говорили, что они едут на строительные объекты, на самом деле бывших бойцов планировали использовать в диверсиях Кремля.
Для обмена освободили и подозреваемых в совершении полтора десятка взрывов в Одессе – всего 11 человек. Среди них Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерина Фотева, а также организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник. В списке на обмен и четверо боевиков, которые в 2014 году захватывали здание Мариупольского отдела милиции. Тогда погибли 13 правоохранителей, которые охраняли участок. Само же здание сгорело.
Впрочем наибольший резонанс вызвало освобождение “черной роты” Беркута, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014. Речь идет о полсотни человек и более 80 раненых.
Родственники героев Небесной Сотни до конца не могли поверить, что обвиняемые в убийстве их родных избегут наказания. Судебное заседание, на котором “Беркуту” меняли меры, длилось два дня.
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.