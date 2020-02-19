Уже в четверг, 20 февраля, стартует 70-й юбилейный международный кинофестиваль "Берлинале". На нем покажут и несколько украинских фильмов.

#Буквы рассказывают, как будет представлен на фестивале украинский кинематограф.

Берлинский международный кинофестиваль проводится с 1951 года в столице Германии Берлине. Основной приз — “Золотой медведь”.

“Берлинале” – один из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей мира. В этом году он продлится до 1 марта.

Главной особенностью фестиваля является акцент на прогрессивном и интеллектуальном кино на острую социальную тематику.

Какие украинские фильмы покажут в Берлине

Как ранее сообщали в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, в программах юбилейного “Берлинале” представлены две ленты, созданные при государственной поддержке:

1. В конкурсной программе Generation 14plus покажут документальный фильм “Земля голубая, будто апельсин” режиссера Ирины Цилык.

Мировая премьера ленты состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition крупнейшего фестиваля независимого кино в США Sundance Film Festival. Там фильм получил награду за лучшую режиссуру.

Лента рассказывает о семье, которая живет в “красной зоне” Донбасса, где уже шестой год продолжаются военные действия. Обыденность для гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут герои ленты, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной.

Мама и дети имеют увлечения, играют на музыкальных инструментах, а также снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

2. В рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера фильма-антиутопии “Номера” авторства режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Лента снята по одноименной пьесе Сенцова, написанной в 2011 году.

“Это рассказ о несвободном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?” – говорится в описании сюжета картины.

Фильм “Номера” был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Так, Сенцов во время работы над лентой находился в колонии строгого режима на севере России. Рабочий процесс он и Ахтем Сеитаблаев обсуждали в письмах.

В рамках “Берлинале” будут показаны и несколько фильмов, снятых в копродукции с Украиной.

Так, оргкомитет кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель “ДАУ. Наташа”. Одним из производителей ленты является украинская компания Phenomen Ukraine.

“Дау” — масштабный кинопроект, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Хржановский работал над ним 14 лет. В России лента “Дау. Наташа”, как и несколько других фильмов, снятых в рамках этого проекта, не получила прокатное удостоверение. В минкульте РФ заявили, что фильмы “содержат материалы, пропагандирующие порнографию”.

Согласно сообщению на сайте фестиваля, в фильме содержится “провокационный рассказ о борьбе за власть и любовь” и “анализ тоталитаризма”.

Документальный фильм “ДАУ. Дегенерация” из этого же проекта Хржановского будет показан в рамках Berlinale Special.

В параллельной программе Forum Expended покажут короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины “Citizens of the Cosmos” (“Граждане космоса”).

Лента основана на манифесте “Биокосмизм”, написанном Александром Святогором в 1922 году. Съемки происходили в Токио и Киеве. В фильме представлено воображаемое сообщество, идеалами которого являются бессмертие и межпланетность.

Дополнительно рыночные показы запланированы для фильмов:

• “Мои мысли тихие” (“Мої думки тихі”) режиссера Антонио Лукича. Фильм снят в жанрах комедии и драмы. В нем поднимается вечная проблема родителей и детей.

• “Віддана” режиссера Кристины Сиволап. Это фильм по мотивам романа “Феликс Австрия” украинской писательницы Софии Андрухович. События в нем разворачиваются в XIX веке в австро-венгерской Украине в городе Станислав.

• “Захар Беркут” (режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн). Это экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко. Действие фильма разворачивается в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Горные охотники во главе с Захаром Беркутом придумали собственный план, как остановить врага.

• “Забытые” (“Забуті”) режиссера Дарьи Онищенко. Это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается покинуть неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе.

• “LET IT SNOW” режиссера Станислава Капралова. Это триллер- хоррор. Сюжет фильма разворачивается среди зимних гор. За сноубордисткой гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, но и разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

• Мистический сериал “Прятки” (“Схованки”, режиссер Ирина Громоздая). По сюжету, в обычной квартире отец и дочь играют в прятки. Отец ищет девочку, но не находит… Позже в Сети появляется видео, где ребенок держит табличку с загадочной комбинацией цифр. Очевидно, что девочку похитили, и это – только первая из многочисленных жертв, которые бесследно исчезли в маленьком промышленном городке. Молодые детективы берутся расследовать сложное дело.

Кроме того, с 20 по 27 февраля на Европейском кинорынке (EFM) 70-го Берлинского кинофестиваля, который является одним из важнейших в мире мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии, под слоганом #UkraineIsYourDestination будет работать Украинский национальный стенд (Ukrainian National Stand).