Об этом сообщает британская газета The Times.

83-летний Сильвио Берлускони прекратил десятилетние отношения с женщиной, которая на 49 лет младше его. Бывший премьер-министр Италии сказал, что он больше никак не связан с 34-летней Франческой Паскале, но у них была “настоящая, ласковая и глубокая дружба”.

Похоже, это было новостью для Паскале, поскольку она сказала журналистам, что “шокирована” объявлением, но пожелала ему всего наилучшего.

“Я надеюсь, что он сможет найти человека, который сможет заботиться о нем так же, как и я”, — сказала она.

Новой избранницей политика стала Марта Фачина, член итальянского парламента от партии Forza Italia, возглавляемой Берлускони. На данный момент ей 30 лет.