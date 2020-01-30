Об этом сообщает издание WWD.

Во время ежегодной конференции, посвященной результатам деятельности бренда, Бернар Арно подтвердил журналистам, что не намерен работать с Amazon.

Он заявил, что не только не будет представлять товары брендов, входящих в портфель LVMH на платформе, но и намерен бороться с подделками, которые продаются на Amazon.

“Они используют свои базы данных, чтобы связать продавцов и покупателей контрафактной продукции, и берут за это процент. Я не считаю, что современный бизнес должен так работать. Все знают, что продажи фейковых товаров связаны с организованной преступностью и терроризмом. Интересно, почему авторитетные компании могут быть задействованы в этом, и это никого не беспокоит”, — пояснил он.

Арно также отметил, что в последнее время компания Джеффа Безоса “теряет деньги”.

“Они все теряют деньги. Это не очень хороший знак. И чем больше они получают, тем больше денег они теряют. Нас несколько раз просили принять участие в этом бизнесе, и я всегда говорил “нет”, – объяснил он.