Об этом пишет издание The New York Times.
На данный момент, поскольку в Неваде подсчитано 27 % бюллетеней, Сандерс получил 47 % голосов, опередив Байдена на 23 %.
Его триумф в Неваде после сильных выступлений в Айове и Нью-Гемпшире даст толчок для выступлений в следующую субботу в Южной Каролине.
Сандерс, выступая перед ликующими сторонниками в Сан-Антонио, сказал: “Мы только что собрали многорасовую и из разных поколений коалицию, которая не только одержит победу в Неваде, но и охватит страну”.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, агентство Edison Research заявило, что более половины латиноамериканцев, принявших участие в голосовании, решили проголосовать за Сандерса еще до проведения собрания. В штате Невада латиноамериканцы составляют треть населения.
Опросы также показывают, что политик имеет поддержку во всех возрастных группах – за исключением людей старше 65 лет. Он особенно популярен среди молодых избирателей в Неваде и среди белых женщин с высшим образованием.
- 12 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс победил на предварительных выборах (праймериз) в Нью-Гемпшире, оставив далеко позади своего главного конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.
- По состоянию на 18 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс является лидером среди кандидатов-демократов. В частности, он набрал 31% в опросе NPR/PBS NewsHour/Marist College.