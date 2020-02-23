Сенатор Берни Сандерс заявил о победе на собраниях в Неваде 22 февраля, что показывает его популярность в расово разнообразном штате и утвердило его в качестве явного лидера в номинации от демократов.

Об этом пишет издание The New York Times.

На данный момент, поскольку в Неваде подсчитано 27 % бюллетеней, Сандерс получил 47 % голосов, опередив Байдена на 23 %.

Его триумф в Неваде после сильных выступлений в Айове и Нью-Гемпшире даст толчок для выступлений в следующую субботу в Южной Каролине.

Сандерс, выступая перед ликующими сторонниками в Сан-Антонио, сказал: “Мы только что собрали многорасовую и из разных поколений коалицию, которая не только одержит победу в Неваде, но и охватит страну”.

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, агентство Edison Research заявило, что более половины латиноамериканцев, принявших участие в голосовании, решили проголосовать за Сандерса еще до проведения собрания. В штате Невада латиноамериканцы составляют треть населения.

Опросы также показывают, что политик имеет поддержку во всех возрастных группах – за исключением людей старше 65 лет. Он особенно популярен среди молодых избирателей в Неваде и среди белых женщин с высшим образованием.