Сенатор из Вермонта Берни Сандерс победил на предварительных выборах (праймериз) в Нью-Гемпшире, оставив далеко позади своего главного конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает New York Times.

В результате подсчета 94 % голосов, у Сандерса было 26 % поддержки. На второй позиции – сенатор из Индианы Питер Буттиджич (24,4%), далее сенатор из Миннесоты Эмми Клобушар (19,7%) и сенатор от Массачусетса Элизабет Воррен.

Байден же оказался на пятом месте. Это худший результат для политика, учитывая, что он вел активную работу в Нью-Гемпшире.

После праймериз Сандерс заявил, что его победа, это “начало конца для Трампа”.

До этого, на праймериз в Айове, Байден занял четвертое место.

В издании отметили, что, предвидя плохой результат в Нью-Гемпшире, Байден уехал из штата еще во вторник, отправившись в Южную Каролину. В его команде надеются на хороший результат политика на праймериз в этой части страны.

В сообщении сказано, что Сандерс получает такую поддержку от избирателей с либеральными взглядами, которые разрознены в силу разной идеологии, возраста и так далее. Он стал фаворитом молодого поколения, несмотря на то, что ему уже 78 лет, и четыре месяца назад он пережил сердечный приступ. В то же время, более старший электорат с умеренными взглядами отдает предпочтение молодым кандидатам.

Также, Сандерс – единственный кандидат среди демократов, которому удалось собрать достаточно денег, чтобы профинансировать политическую рекламу своей предвыборной программы в Неваде и Южной Каролине, где праймериз состоятся на этой неделе, а также в 15 других штатах, где предварительное голосование будет 3 марта.

В январе его кампания собрала 25 миллионов долларов. За девять дней февраля их пожертвовали 600 тысяч взносов.

Кроме этого, важно отметить, что большинство голосов на этих праймериз в Нью-Гемпшире, 26 %, это лишь половина того, что он получил в этом штате на выборах 2016 года.