Мы знаем, как спасти ваш бизнес. И это не кликбейт. Как остаться на плаву, не растерять клиентов, оптимизировать расходы и выйти из ситуации с минимальными потерями?

Об этом расскажут 13 экспертов на бесплатной онлайн-конференции “Антикризисный интернет-маркетинг”, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

Представители Планета Кино, Семья Ресторанов Борисова, Varus, Comfy, Киевстар, Всі. Свої и других крупных компаний поделятся своими кейсами и опытом выживания на карантине и после него.

Использовать кризис как платформу для роста, возможно ли это? Да! Несмотря на происходящие перемены, умение адаптироваться и быстро применять нужные меры помогает не просто сохранить в кризис свой бизнес, но и улучшиться.

Когда пройдет конференция?

15 мая 2020, начиная с 10:00.

Что это будет?

Целый день практической информации, которая будет полезна маркетологам, специалистам рекламных агентств и фрилансерам, руководителям отделов, которые занимаются продвижением, менеджерам по развитию и владельцам бизнеса. Любые вопросы можно будет сразу задать спикеру, а еще всех участников конференции ждут подарки.

Настройтесь провести этот день с максимальной пользой и узнать:

как оптимизировать бюджет в кризис,

как эффективно управлять сотрудниками на удаленке,

как именно перестроить маркетинг в кризисной ситуации,

подробный алгоритм действий и мер,

какими должны быть показатели эффективности и как их контролировать,

возможно ли перенести офлайн-мероприятия в онлайн,

рабочие идеи того, как удержаться на плаву.

Участие в конференции — бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться на сайте.

Если не сможете присутствовать в онлайне целый день или захотите пересмотреть доклады — уже сейчас можете приобрести на сайте записи и презентации всех спикеров.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse