Об этом расскажут 13 экспертов на бесплатной онлайн-конференции “Антикризисный интернет-маркетинг”, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.
Представители Планета Кино, Семья Ресторанов Борисова, Varus, Comfy, Киевстар, Всі. Свої и других крупных компаний поделятся своими кейсами и опытом выживания на карантине и после него.
Использовать кризис как платформу для роста, возможно ли это? Да! Несмотря на происходящие перемены, умение адаптироваться и быстро применять нужные меры помогает не просто сохранить в кризис свой бизнес, но и улучшиться.
Когда пройдет конференция?
15 мая 2020, начиная с 10:00.
Что это будет?
Целый день практической информации, которая будет полезна маркетологам, специалистам рекламных агентств и фрилансерам, руководителям отделов, которые занимаются продвижением, менеджерам по развитию и владельцам бизнеса. Любые вопросы можно будет сразу задать спикеру, а еще всех участников конференции ждут подарки.
Настройтесь провести этот день с максимальной пользой и узнать:
- как оптимизировать бюджет в кризис,
- как эффективно управлять сотрудниками на удаленке,
- как именно перестроить маркетинг в кризисной ситуации,
- подробный алгоритм действий и мер,
- какими должны быть показатели эффективности и как их контролировать,
- возможно ли перенести офлайн-мероприятия в онлайн,
- рабочие идеи того, как удержаться на плаву.
Участие в конференции — бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться на сайте.
Если не сможете присутствовать в онлайне целый день или захотите пересмотреть доклады — уже сейчас можете приобрести на сайте записи и презентации всех спикеров.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse