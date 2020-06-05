Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает Reuters.
Барр отметил, что у Минюста есть доказательства прямого вмешательства экстремистских сил и политиков в ситуацию с беспорядками, когда звучали призывы к насилию. В частности, речь идет об участии антифашистского движения “Антифа”. Также обвинения в планировании беспорядков объявили троим членам крайне правого движения “Бугалу”.
“У нас есть доказательства того, что “Антифа” и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических сил были вовлечены к подстрекательству к насильственной деятельности и участию в беспорядках”, – сказал Барр.
Генпрокурор добавил, что также зафиксировано иностранное вмешательство в протесты. В частности, в социальных сетях созданы группы, в которых распространяют фейковую информацию о происходящем на улицах США. Он сравнил это с информационными кампаниями, которые были распространены во время президентских выборов 2016 года со стороны России.
“Некоторые иностранные хакеры и группы, связанные с иностранными правительствами, сосредотачиваются на этой конкретной ситуации, которая у нас здесь, и пытаются усугубить ее всеми возможными способами”, – сказал он.
Также Барр сообщил, что федеральные агенты уже провели 51 арест по обвинению в насилии.
В целом в ходе акций протестов 114 представителей правоохранительных структур были ранены только на территории Вашингтона. 22 из них госпитализировали. Во время беспорядков в городе было семь пожаров, которые начали расследовать.
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