В США погибли 13 человек в результате протестов из-за смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщает ABC News.

Большинство погибших в результате столкновений – афроамериканцы.

После введения комендантского часа в Нью-Йорке и Вашингтоне, полиций арестовала более 700 человек за нарушение общественного порядка.

В 29 штатах общественный порядок пытаются обеспечить более 20 тысяч нацгвардейцев.

Один из убитых – 53-летний афроамериканец, владелец барбекю-ресторана, который бесплатно кормил полицейских.

Во время беспорядков были ранены десятки людей, среди которых как сами протестующие, так и мирные жители, не участвующие в акциях.

В Сент-Луисе (Миссури) протестующие застрелили 77-летнего капитана полиции, которая застали в ломбарде. Они пришли в заведение, чтобы ограбить его. За это никого не арестовали. Преступники вели прямую трансляцию с места происшествия в Facebook Live.

В Окленде (Калифорния) протестующие застрелили полицейского, афроамериканца, который охранял здание Федерального суда. Также был ранен еще один офицер неподалеку. Протестующие стреляли из автомобиля.

В Индианаполисе (Индиана) в ходе протестов были убиты два человека. В частности, 38-летний Крис Бити, бывший американский футболист из Университета Индианы, известен как «Мистер Индианаполис». Также был убит известный бизнесмен в городе, управляющий несколькими ночными клубами.

В городе Давенпорт (Айова) во время перестрелки протестующих и полицейских, была убита 22-летняя Италия Келли. Это произошло около магазина Walmart.

Отметим, во многих городах США проходят массовые протесты, включая столкновения. Активисты обращают внимание на проблему неоправданного насилия со стороны полицейских, что произвело к смерти Флойда, а также других случаев.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.