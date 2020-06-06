В Пентагоне приняли решение отозвать военных из Вашингтона, куда их ранее отправили, чтобы обеспечить общественный порядок в связи с массовыми беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Politico.

Соответствующее решение принял министр обороны США Марк Эспер. Приказ об отправке в места постоянного базирования всех военнослужащих, которые находились в Вашингтоне во время массовых протестов, был подписан 5 июня.

Министр армии США и командующий Национальной гвардии в округе Колумбия Райан Маккарти объяснил, что этим приказом из Вашингтона выводятся солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии, а также сотрудники военной полиции. Это 1600 человек.

Он отметил, что введение войск на территорию округа Колумбия было вынужденной мерой, связанной с тем, что правоохранители “теряли контроль над ситуацией”.

В частности, в тот день участники акций протеста захватили мемориал Линкольна и часть центра столицы.

Теперь за порядок в Вашингтоне отвечают 5 тысяч представителей национальной гвардии.

Стоит отметить, что 6 июня в Вашингтоне планируют провести мирную массовую манифестацию.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.