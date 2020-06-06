Об этом сообщает Politico.
Соответствующее решение принял министр обороны США Марк Эспер. Приказ об отправке в места постоянного базирования всех военнослужащих, которые находились в Вашингтоне во время массовых протестов, был подписан 5 июня.
Министр армии США и командующий Национальной гвардии в округе Колумбия Райан Маккарти объяснил, что этим приказом из Вашингтона выводятся солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии, а также сотрудники военной полиции. Это 1600 человек.
Он отметил, что введение войск на территорию округа Колумбия было вынужденной мерой, связанной с тем, что правоохранители “теряли контроль над ситуацией”.
В частности, в тот день участники акций протеста захватили мемориал Линкольна и часть центра столицы.
Теперь за порядок в Вашингтоне отвечают 5 тысяч представителей национальной гвардии.
Стоит отметить, что 6 июня в Вашингтоне планируют провести мирную массовую манифестацию.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.