Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ночь на пятницу, 29 мая, протестующие зашли внутрь полицейского участка, где служили офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Флойда, и подожгли его.

“Участок в огне. Мы не знаем, где сейчас находятся полицейские. Сработала пожарная сигнализация”, – сообщили на телеканале.

Полицейские успели выбраться на крышу в момент пожара. Оттуда их эвакуировали вертолетом.

Толпа радостно отреагировала на возгорание здания. Протестующие зажгли еще больше фейеров.

После этого тысячная толпа снесла заграждения вокруг полицейского участка.

На место прибыли около 500 правоохранителей.

Накануне в городе протестующие устроили еще один пожар, но пожарники никак не отреагировали.

Чтобы избежать массовых беспорядков и грабежей, в городе приняли решение закрыть около 20 магазинов в районе, где происходят беспорядки.