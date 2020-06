Об этом заявили журналисты американского телеканала CNN.

Они провели расследование, в ходе которого выяснили, что протесты в США поддерживает некая группа влияния из Ганы (Африка). Эта группа контролируется и поддерживается со стороны Москвы (Россия).

Российские тролли активизировали свою работу накануне американских президентских выборов. Так, было зафиксировано активность со стороны российских троллей, офисы которых разместили в Гане и Нигерии.

Институт глобальных угроз и изучения демократии США (IGTDS) опубликовал материал по этому поводу.

Журналисты CNN выяснили, что организация “Устранение барьеров для освобождения Африки” (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) была прикрытием для функционирования влияния с территории Ганы. Целью группы было освещение радикальных событий в США, а также продвижение идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.

Их целью было провоцирование беспорядков и разделение американского общества таким путем.

В Гане такую информацию разместили на 13,2 тысячах аккаунтов в Фейсбук. В Инстаграм было создано страницу с аналогичными постами. На нее подписались 263 тысячи человек. 65% подписчиков – жители США.

К примеру, среди российских троллей нашли аккаунт якобы двоюродной сестры убитого Джорджа Флойда.

Ее постами поделились в группе “Африканцы в США”. При этом, админы группы отметили, что не знали о том, что распространили пост тролля и не подозревали, что могли такое сделать.

Анализируя активность троллей, исследователи отметили, что их, вероятнее всего, покрывает некая воинская часть 74455, о которой в декабре прошлого года уже писали в Институте.

Также анализ показал, что активность троллей поддерживает лидер “Антиглобалистического движения России” Александр Ионов. На его странице было не мало постов не только о беспорядках в США, но также и о подобных протестах в странах на африканском континенте.

Ионов, в частности, активно делал перепосты от “Африканской народной социалистической партии США” (African People’s Socialist Party USA).

Ключевая мысль большинства постов – насилие со стороны полицейских в отношении темнокожего населения. При этом, в текстах упоминается, что такое отношение к афроамериканцам на территории США связано с нарушением прав и свобод человека в Африке. Таким образом, авторы постов пытались показать, что в США массово нарушают права африканского населения.

В условиях пандемии коронавируса, к этим постам начали добавлять информацию о якобы нарушении прав темнокожих в свете медицинской помощи, утверждая, что к тем не приезжают медики, им отказывают в лечении и так далее.

Еще одна идея со стороны российских троллей: те, кто гнобили темнокожее население, должны выплатить репатриацию. Такие призывы нашли отклик у небогатого населения. Те активно писали, что необходимо “забрать у богатых и отдать бедным”. Также, эти призывы только способствовали радикализации протестов и вандализма. Как известно, во время протестов участники не столько выступали против поведения полицейских, сколько занимались грабежом. Они грабили аптеки, дорогие магазины, рестораны, супермаркеты и так далее.

Также в исследовании отметили, что еще одна цель таких постов – выразить противление присутствия США в Африке. Это связано с поставами, в котором знак равенства ставится между расизмом и колониализмом. Авторы таких постов, очевидно, имели ввиду, что борьба с расизмом выражается в снижении влияния и присутствии США в Африке.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.