Ролик размещен на YouTube-канале Правительства.
Гончарук отметил, что в прошлом году украинцы сделали “сложный, но очень правильный выбор”.
“Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!”, – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.
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