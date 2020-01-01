Кабинет Министров записал новогоднее поздравление, в котором приняли участие все министры, кроме одного - министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ролик размещен на YouTube-канале Правительства.

Гончарук отметил, что в прошлом году украинцы сделали “сложный, но очень правильный выбор”.

“Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.