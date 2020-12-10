Министерство охраны здоровья Украины разработало новый санитарный регламент для школ, который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Санитарный регламент предусматривает следующее:

• ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

• все работники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры (в случае нарушения сроков они не будут допускаться к работе);

• аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена;

• установлены требования к благоустройству территории школ и лицам, которые должны следить за соблюдением норм и нести ответственность за их нарушения;

• в школах разрешается проводное или беспроводное подключение к сети Интернет (если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время);

• диагональ мониторов персональных компьютеров в школах должна быть не менее 15 дюймов (при использовании ноутбуков их экран может равняться 14 дюймам, но устройство должно иметь клавиатуру и мышь);

• для профилактики нарушений осанки предложено не менее 2 раза в год пересаживать учеников в другие ряды (профилактика сколиоза, нарушений зрения и слуха);

• учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть возле внутренней стены;

• в школах должны быть внутренние санитарные узлы (в МОЗ отмечают, что каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет, что несет риски возникновения у детей урологических и мочеполовых болезней).

Особое внимание в новом санитарном регламенте уделено питанию детей в школах. В частности, будет разрешено организовывать кейтеринг, который должен соответствовать принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, в документе учтены принципы здорового питания.

“Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения – ред.)”, – отметил Ляшко.

В санитарном регламенте также определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах. Это: чипсы, сухарики, попкорн, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости и прочее.

Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе школьников: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Отдельно урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. Так, в случае наличия справки от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, в школе должны организовать для него отдельное питание с учетом медицинских рекомендаций.

(На видео – с 21:00)