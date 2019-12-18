Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2299 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования” проголосовал 321 нардеп.

Законопроектом предлагается: ввести мотивационное письмо при поступлении; учитывать достижения на международных олимпиадах; увеличить удельный вес творческих конкурсов в конкурсных баллах; урегулировать вопрос о приеме иностранных граждан; установить обязательный единый вступительный экзамен по иностранному языку при вступлении в магистратуру.

Мотивационные письма станут одним из механизмов, по которым абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе. Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла за мотивационное письмо будет составлять 1 % от конкурсного балла.

Предполагается ввести внешнее независимое оценивание (ВНО) для среднего образования и профессионального образования.

Предусмотрен отказ от дипломов “государственного образца”. Устанавливается, что документ о высшем образовании выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе по образцу, утвержденному собственным ученым советом.

Законопроект отменит лицензирование около 100 специальностей, оставив лицензирование только уровней высшего образования, а также повысит требования к лицензиатам в отдельных случаях. Среди так называемых “регулируемых профессий” – специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу (например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное).

Вступление в силу законопроекта будет означать определенные изменения для студентов. Они будут нести ответственность за несоблюдение академической добродетели: выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в дипломной работе может стать причиной того, что студент не получит диплом по результатам обучения.

Для того, чтобы разграничить права и обязанности абитуриентов, при зачислении с ними будут заключать договор, где четко выписывать срок обучения, ответственность каждой из сторон и тому подобное. Заключать документ будут как студенты-контрактники, так и те, кто будет получать образование за счет государства.

В законопроекте обновляется перечень категорий поступающих, которые будут иметь преимущества при поступлении. Это участники международных олимпиад, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Кроме того, преимущества будут иметь военные, проходящие службу по контракту.

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.