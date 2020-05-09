В субботу, 9 мая, Украина отмечала День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Не остались в стороне и представители украинской власти, которые, к слову, часто забывали о карантинных ограничениях.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, глава государства Владимир Зеленский в этот день поехал в Закарпатскую область, где посетил мемориальный комплекс “Холм Славы” с могилами воинов, погибших во Второй мировой войне в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов. Вместе с Зеленским на Закарпатье прибыли и члены Офиса президента: в частности, глава ОПУ Андрей Ермак.

Стоит отметить, что во время возложения цветов глава государства был без защитной маски. Также о необходимости соблюдать масочный режим забыли некоторые сопровождавшие его лица.

Как известно, на время карантина украинцы должны носить защитные маски или респираторы в общественных местах. В Правительстве к категории “общественное место” отнесли подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта и прочее. При этом в Кабинете Министров настоятельно рекомендовали всем гражданам находиться на улице только в маске, поскольку в любой момент можно оказаться “на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Тем временем в Киеве спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также главы парламентских комитетов возложили цветы к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата (находится в Парке Вечной Славы в Печерском районе столицы).

Хотя нардепы пытались соблюдать предписанную на время карантина социальную дистанцию (1,5 метра), но никто из них, в том числе руководство ВР, не был в защитной маске.

Фото: Дмитрий Разумков / Facebook

Стоит отметить, что власти Киева ранее отнесли парки и скверы к общественным местам, где нужно обязательно носить защитную маску или респиратор. За нарушение этого предписания может грозить административная ответственность (штраф).

Голова Парламенту Дмитро Разумков покладає квіти до Меморіалу Вічної Слави 9 травня 2020 року в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата в Києві бере участь Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Опубліковано Верховна Рада України Субота, 9 травня 2020 р.

“Отличились” и народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За життя”. Они также возложили цветы к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве, не соблюдая при этом ни социальной дистанции, не предписания о защитных масках. Судя по фото, в масках были лишь несколько народных избранников.

В дальнейшем нардепы от ОПЗЖ проехались по Киеву на советских автомобилях.

А внефракционный нардеп Вадим Новинский, который ранее переболел коронавирусом, возложил цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве вместе с предстоятелем УПЦ (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием и более 10 священнослужителями.

Состоялась панихида “по советским воинам, погибшим во время войны”. Как видно из опубликованных фото, Новинский и некоторые священнослужители были вообще без маски, а у Онуфрия она была приспущена на подбородок.

Стоит отметить, что в Украине пока еще действует запрет на массовые мероприятия (в частности, запрещено проведение массовых богослужений). Также действует запрет на передвижение группами более двух человек (кроме случаев сопровождения детей и служебной необходимости).