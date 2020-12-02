В связи с эпидемией коронавируса больших концертов, массовых гуляний и фудкортов на новогодние праздники в Киеве не будет, однако некоторые мероприятия все же планируются.

Об этом в комментарии изданию “Украинская правда” сообщил Игорь Добруцкий — основатель проекта FolkUkraine, который занимается организацией новогодних праздников в столице.

По словам Добруцкого, все новогодние мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений, которые будут действовать во время их проведении. Сейчас рассматривается несколько сценариев.

Уже известно, что фудкортов в этом году не будет, как и концертов.

“Единственное что — мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать — кофе, чай, какао, глинтвейн — это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное — концерты, празднование дня Святого Николая — на это все будет ограничения”, — отметил Добруцкий.

Традиционного концерта в новогоднюю ночь также не будет.

Из ивентов пока запланировано только зажжение елки на Софийской площади. Оно состоится 19 декабря в 19:00, однако с форматом его проведения еще не определились.

Монтаж главной новогодней елки страны начался еще 27 ноября. По словам Добруцкого, в этом году елка будет искусственной, а ее высота составит 31 метр.

На днях стало известно, что вместо традиционной звезды верхушку елки будет украшать шляпа в волшебном стиле. Основатель проекта FolkUkraine объяснил, что шляпа будет частью тематической экспозиции “Сказочный лес”. Также елку будут украшать шишки, желуди, белочки, грибочки, 1,5 тысячи игрушек и более 10 км гирлянд. Монтаж елки должны завершить через две недели.

На главной елке и около нее будет много видеокамер, чтобы киевляне могли посетить ее онлайн. Также под елкой планировали разместить кафе площадью 100 кв.м., но от этой идеи уже отказались.

Стоимость такой елки — 5-7 млн ​​гривен, однако эти расходы покроет не городской бюджет, а спонсоры и рекламодатели.

Кроме этого, в городе планируют обустроить два катка — около Арки дружбы народов и на Подоле.