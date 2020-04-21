В Украине могло бы быть 180 тысяч больных с коронавирусом COVID-19, если бы в середине марта не ввели общенациональный карантин.

Об этом в эфире телеканала “1+1” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он пояснил, что об этом свидетельствуют данные моделирования.

“Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы их не вводили, у нас бы было бы сейчас 180 тысяч заразившихся коронавирусной болезнью… Как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране”, – пояснил Ляшко.

На видео с 03:29

Ляшко напомнил, что в день Пасхи 130 тысяч украинцев все же пошли на богослужения, несмотря на рекомендацию оставаться дома. Потому в стране ожидают новый всплеск на протяжении инкубационного периода. Его сила будет зависеть от того, как много инфицированных пришли на Пасху.

На сегодняшний день один инфицированный может заразить двух здоровых людей.