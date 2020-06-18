Без введения в марте карантина, согласно наихудшему сценарию, в Украине могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Если бы мы в марте не ввели карантин, то до конца этого года мы бы имели, согласно наиболее неоптимистичному сценарию, 145 тысяч умерших на территории Украины”, – подчеркнул Ляшко.

В связи с этим он отметил, что введение карантина до серьезной вспышки коронавируса было оправданным шагом.

“Если бы мы не ввели в марте при единичных случаях регистрации коронавирусной болезни карантин, то уже с 25 апреля, через неделю после Пасхальных праздников, нам бы не хватало коек в отделениях интенсивной терапии. Мы бы не справлялись с потоком больных, что привело бы к значительному возрастанию смертности”, – заявил Ляшко.

Он уточнил, что высокая смертность была бы связана не только с коронавирусом.

“В этот период происходит коллапс системы здравоохранения. “Скорая помощь” не приезжает на инсульты, на инфаркты. Смертность от тех болезней, от которых обычно спасают, увеличивается также в десятки раз”, – рассказал главный санврач.

(На видео – 11:50)