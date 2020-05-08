Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Сегодня мы за счет того, что вовремя ввели карантинные меры, имеем оптимистическую картину, с которой справляется система здравоохранения. Но у нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, которые были разработаны еще до того, как мы внедрили карантин. С экспертами Всемирного банка мы просчитывали модель, которая была использована в Китае, Британии, Италии. И если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, по прогнозам, у нас бы сегодня где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезни. Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения из-за большого количества случаев COVID-19 могла бы привести к тому, что, “кроме коронавирусной болезни, у нас бы росла летальность от других болезней – инфарктов, инсультов, когда “скорая” не успевала бы выезжать к больному и транспортировать его в медучреждения”.
“Когда мы говорим о карантине, то это все же был комплексный вопрос, который позволил нам сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения”, – добавил Ляшко.
(На видео – с 1 часа 16 мин.)
- По состоянию на утро 8 мая в Украине было зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.
- Виктор Ляшко ранее заявлял, что полная отмена мер карантина в Украине может привести к 140 тысячам смертей до конца года вследствие заражения коронавирусом.