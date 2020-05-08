Без введения карантинных ограничений в Украине сейчас было бы до 240 тысяч больных коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня мы за счет того, что вовремя ввели карантинные меры, имеем оптимистическую картину, с которой справляется система здравоохранения. Но у нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, которые были разработаны еще до того, как мы внедрили карантин. С экспертами Всемирного банка мы просчитывали модель, которая была использована в Китае, Британии, Италии. И если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, по прогнозам, у нас бы сегодня где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезни. Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения из-за большого количества случаев COVID-19 могла бы привести к тому, что, “кроме коронавирусной болезни, у нас бы росла летальность от других болезней – инфарктов, инсультов, когда “скорая” не успевала бы выезжать к больному и транспортировать его в медучреждения”.

“Когда мы говорим о карантине, то это все же был комплексный вопрос, который позволил нам сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения”, – добавил Ляшко.

(На видео – с 1 часа 16 мин.)