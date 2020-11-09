#Буквы вспоминают, как президент пренебрегал правилами безопасности в течение последних месяцев.

В понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. COVID-19 обнаружили и у главы его Офиса – Андрея Ермака.

С начала эпидемии президент предостерегал граждан и настойчиво советовал придерживаться простых рекомендаций врачей – мыть и протирать санитайзером руки, носить защитные маски и избегать скоплений людей.

“Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных”, – отмечал Зеленский в июне.

В октябре Зеленский поддержал ужесточение ответственности за пренебрежение правилом о необходимости ношения маски в общественных местах. Он выступал за внесение в законодательство изменений, которые бы позволили полицейским штрафовать нарушителей на месте.

“Человек должен знать, что если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывают полицейские, а потом в суде оно все разбивается”, – говорил он в интервью каналам “Интер”, ICTV, “Украина” и “1+1”.

Однако сам президент нередко пренебрегал правилами. Вот, например, в июне президент вместе с другими должностными лицами (включая главсанврача Ляшко), нарушая карантин, посетили кафе в Хмельницком. Кафе тогда должно было работать исключительно на вынос.

За такое нарушение карантина Зеленского так и не смогли привлечь к ответственности из-за его неприкосновенности.

Не единожды Зеленского замечали без маски на публичных мероприятиях. В частности, 6 июня Зеленский вывез журналистов в лес, чтобы покататься на велосипедах, покормить лошадей и пообщаться. На присутствующих не было масок, о дистанции тоже не волновались.

Позже в том же месяце Зеленский вручал сертификаты на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках. Он опять же был без маски. Примечательно, что в то время коронавирусом болела его жена, Елена Зеленская.

А вот президент во время визита в Одессу в июле. Зеленский приезжал, чтобы приказать местной власти убрать танкер Delfi, который перевернулся возле пляжа “Дельфин”, в ближайшее время. Общение происходило без масок и дистанции.

Также июль. Зеленский посещал больницу в Черновцах и фотографировался с медиками. Сам президент и некоторые врачи – без масок.

А вот Зеленский в августе посещает Бахмут. Он общается с военными, не надевая маску, и посещает супермаркет с группой охранников, фотографируется с посетителями. Тоже без маски. И о соблюдении дистанции также речи не было.

Вот Зеленский в Запорожской области. На видео можно увидеть, что сам Зеленский надел маску, однако за соблюдением правил окружающими не следит.

А это президент выступает в парламенте в конце октября, призывая граждан и депутатов носить маски. Но сам находится в парламенте без маски.

6 ноября, через несколько недель после выступления в парламенте, Зеленский снова был на Донбассе, снова встречался с военными и снова пренебрегал масочным режимом.