Сегодня парламент вернулся к работе в режиме пленарных заседаний. Многие нардепы не только не носили маски, но и трогали лица и не соблюдали дистанцию.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 июня, Верховная Рада Украины вернулась к работе в режиме пленарных заседаний. Также впервые с начала карантина журналистам открыли доступ к балкону для прессы.

Несмотря на то, что среди народных избранников более 10 человек болели COVID-19, на сегодняшнем заседании многие члены парламента присутствовали без масок, перчаток и других средств защиты.

В частности, без маски была и народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая, которая 19 мая появилась на заседании в вязанной маске с большими отверстиями. (Напомним, селфи в этой маске нардеп удалила после того, как ее об этом попросил журналист, представившийся главой Офиса Президента Андреем Ермаком).

Многие нардепы не только использовали маски и перчатки, но и пренебрегали элементарными правилами защиты: не соблюдали дистанцию, касались лица руками.

Вице-спикера парламента Елену Кондратюк сегодня активно обсуждали в Сети. Причиной тому послужило отнюдь не пренебрежение правилами защиты (на ней были и маска, и перчатки), а ее одежда.

Кондратюк появилась на заседании парламента в рубашке итальянского бренда Valentino. Стоимость на официальном сайте бренда — 650 евро (почти 20 тысяч гривен).