Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 июня, Верховная Рада Украины вернулась к работе в режиме пленарных заседаний. Также впервые с начала карантина журналистам открыли доступ к балкону для прессы.
Несмотря на то, что среди народных избранников более 10 человек болели COVID-19, на сегодняшнем заседании многие члены парламента присутствовали без масок, перчаток и других средств защиты.
В частности, без маски была и народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая, которая 19 мая появилась на заседании в вязанной маске с большими отверстиями. (Напомним, селфи в этой маске нардеп удалила после того, как ее об этом попросил журналист, представившийся главой Офиса Президента Андреем Ермаком).
Многие нардепы не только использовали маски и перчатки, но и пренебрегали элементарными правилами защиты: не соблюдали дистанцию, касались лица руками.
Вице-спикера парламента Елену Кондратюк сегодня активно обсуждали в Сети. Причиной тому послужило отнюдь не пренебрежение правилами защиты (на ней были и маска, и перчатки), а ее одежда.
Кондратюк появилась на заседании парламента в рубашке итальянского бренда Valentino. Стоимость на официальном сайте бренда — 650 евро (почти 20 тысяч гривен).
- 20 мая у народного депутата от партии “Батькивщина” Олега Мейдича подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Парламентская фракция “Батькивщина” в полном составе ушла на самоизоляцию.
- Заседания Верховной Рады 21 и 22 мая были отменены из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов.
- 23 мая заражение COVID-19 подтвердилось у народного депутата от “Слуги народа”, председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова.
- 28 мая стало известно, что коронавирусом заболел народный депутат от “Слуги народа” Валерий Божик.