Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети – по одному представителю от каждой организации – вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.
После встречи президент и первая леди пообщались с гостями, вручили им памятные подарки и сфотографировались.
Кстати, все скауты были в масках, чего не скажешь о Владимире и Елене Зеленских. Очевидно, супруги, переболевшие коронавирусом, считают себя в безопасности и не рассматривают варианта повторного заражения.
- В Украине фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19. Такие случаи фиксировались в нескольких областях. Среди больных есть пациенты, которые впервые переболели COVID-19 3-5 месяцев тому назад.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.