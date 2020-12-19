В субботу, 19 декабря, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди встретились с представителями скаутских организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети – по одному представителю от каждой организации – вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.

После встречи президент и первая леди пообщались с гостями, вручили им памятные подарки и сфотографировались.

Кстати, все скауты были в масках, чего не скажешь о Владимире и Елене Зеленских. Очевидно, супруги, переболевшие коронавирусом, считают себя в безопасности и не рассматривают варианта повторного заражения.