Сюжет показали на телеканале NEWSONE.

Отмечается, что телеведущая Оксана Марченко и глава политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук к 9-му мая закупили 20 000 продуктовых наборов, которые раздали участникам боевых действий и ветеранам Второй отечественной войны, людям с инвалидность, одиноким пенсионеры и малообеспеченным.

Представители, среди которых были депутат Верховной Рады Татьяна Плачкова, глава Херсонской региональной организации “ОПЗЖ” Егор Устинов и другие, вручали эти наборы ветеранам. При этом, некоторые из них были без масок, а некоторые даже приветствовали ветеранов рукопожатием, что противоречит рекомендация по недопущению распространения коронавирусной инфекции Министерства охраны здоровья и Всемирной организации здравоохранения.

Следует отметить, что пожилые люди и больные хроническими заболеваниями находятся в зоне повышенного риска заражения COVID-19.

Як ОПЗЖ карантинні норми на 9 травня ігнорували “Наша гречка і пісня Лева Лещенка сильніші ваших корон та вірусів”: як нардепи ОПЗЖ, нехтуючи карантинними нормами, ветеранів вітали 📹: NEWSONE Опубликовано Букви Воскресенье, 10 мая 2020 г.