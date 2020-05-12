Об этом сообщает издание Большой Киев.
По данным портала Google Maps, стоит весь Киев – мосты, правый и левый берега, центральные улицы.
Отмечается, что причиной пробок стали неблагоприятные погодные условия, в частности, дождь.
Также сегодня заработали магазины непродовольственных товаров, салоны красоты и летние площадки кафе. После ослабления карантина у многих жителей столицы – это первый рабочий день. А значит – количество автомобилей значительно увеличилось.
Кроме того, не работает метро. Киев будет стоять в пробках и дальше, пока оно закрыто.
- Ранее сообщалось, что с 12 мая в столице увеличат количество отдельных видов общественного транспорта.