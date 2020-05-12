Сегодня утром после первого ослабления карантинных ограничений, которые были введены для недопущения распространения коронавируса COVID-19, Киев остановился в пробках.

Об этом сообщает издание Большой Киев.

По данным портала Google Maps, стоит весь Киев – мосты, правый и левый берега, центральные улицы.

Отмечается, что причиной пробок стали неблагоприятные погодные условия, в частности, дождь.

Также сегодня заработали магазины непродовольственных товаров, салоны красоты и летние площадки кафе. После ослабления карантина у многих жителей столицы – это первый рабочий день. А значит – количество автомобилей значительно увеличилось.

Кроме того, не работает метро. Киев будет стоять в пробках и дальше, пока оно закрыто.