В Министерстве охраны здоровья Украины утвердили рекомендации для работы отелей во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте МОЗ.

Документ был утвержден главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступил в силу с 22 мая.

Согласно рекомендациям:

• В отелях должно быть ответственное лицо для проведения температурного скрининга работникам перед началом смены. К работе не могут допускаться работники с температурой тела выше 37,2 °С или с симптомами респираторного заболевания.

• На входах в отель и коридорах (вестибюлях) необходимо организовать места для обработки рук антисептиками.

• При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышении температуры у постояльца, такой человек должен быть изолирован в своем номере до получения консультации медика.

• Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади. Допуск посетителей и пребывание в отеле (вне номера) разрешается только в респираторе или защитной маске.

• Образование очередей в отеле недопустимо. В местах потенциального скопления людей должна быть нанесена маркировка для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

• Во избежание очередей следует обеспечить предварительную онлайн-регистрацию посетителей.

• Запрещена работа конференц-залов, фитнес – и спа-центров.

• Питание в отелях может быть организовано путем доставки пищи в номера по предварительному заказу посетителей или в ресторанах (кафе) отелей только на летних площадках при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

• Каждый час следует проводить влажную уборку в местах скопления посетителей, а каждые 3 – 4 часа – дезинфекцию поверхностей.

• Сотрудники отелей должны регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в три часа.