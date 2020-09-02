В Министерстве охраны здоровья Украины намерены упростить алгоритм выхода из самоизоляции: в частности, для людей, контактировавших с больными коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тест, но на этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения: в случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут разрешить на 14-й день без проведения повторного ПЦР-тестирования.

“Сейчас после самоизоляции нужно сделать тестирование методом ПЦР и после этого завершить самоизоляцию. На этой неделе в стандарт медицинской помощи, а именно в алгоритм тестирования, будут внесены изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить завершать на 14-й день без проведения тестирования методом ПЦР – в случае, если не будет клинических симптомов (коронавируса, – ред.)”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что сроки проведения ПЦР-тестирования планируется сместить на 7-9-й день самоизоляции.

“Это позволит в случае негативного результата завершить самоизоляцию, не ожидая 14-го дня”, – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в Украине сейчас делают пациентам с клиническими признаками коронавирусной болезни и людям с пневмонией, контактным лица, а также лицам, которые выздоровели от коронавируса.

По словам Ляшко, будет достаточно одного негативного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов для того, чтобы человек попадал в категорию тех, кто выздоровел.

(На видео – с 18:50)