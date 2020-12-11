Об этом проинформировали в пресс-службах Львовского горсовета и больницы. Также об этом сообщил в Facebook генеральный директор больницы Олег Самчук.

Первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний мужчина из города Броды Львовской области.

Он обратился к врачам с подозрением на  желудочно-кишечное  кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку, и возникла необходимость в операции.

Как отметил Самчук, грыжа диафрагмы была ликвидирована “без единого разреза, только через проколы”.

Во время вмешательства врач-хирург находился в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере,  транслировавшей изображение, и четырем “рукам” работа, которыми врач руководил на расстоянии, удалось устранить проблему. Был сформирован новый “клапан”, без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем.

Операция длилась около 6 часов и прошла успешно.

Фото: Oleg Samchuk

Стоит отметить, что роботизированная система Da Vinci состоит из трех элементов:

• консоли хирурга (рабочее место хирурга, работающего с помощью специальных джойстиков и высокоточных инструментов);

• консоли пациента (руки работа, позволяющие осуществлять движения с поворотом на 360 градусов);

• 3D-визуализационной системы, объединяющей консоли хирурга и пациента.

Такой робот-хирург более точен в движениях в труднодоступных участках человеческого организма, что минимизирует повреждения тканей пациента и уменьшает количество осложнений в послеоперационном периоде.

Фото: Oleg Samchuk

Фото: facebook.com/emergencyhospitall

  • Ранее сообщалось, что в ближайшие 5 лет медицинские роботы научатся помогать медикам при кесаревом сечении. Благодаря этому операцию сможет провести младший медицинский персонал.
  • В больнице имени Альберта Лутули города Дурбан в Южно-Африканской Республике провели операцию на мозге у джазового музыканта Мусы Манзини. В ходе шестичасовой операции он находился в сознании и играл на гитаре.