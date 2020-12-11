Во Львове робот-хирург Da Vinci провел свою первую операцию: без единого разреза, только через проколы, он смог ликвидировать грыжу диафрагмы. Операция состоялась во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Об этом проинформировали в пресс-службах Львовского горсовета и больницы. Также об этом сообщил в Facebook генеральный директор больницы Олег Самчук.

Первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний мужчина из города Броды Львовской области.

Он обратился к врачам с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку, и возникла необходимость в операции.

Как отметил Самчук, грыжа диафрагмы была ликвидирована “без единого разреза, только через проколы”.

Во время вмешательства врач-хирург находился в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, транслировавшей изображение, и четырем “рукам” работа, которыми врач руководил на расстоянии, удалось устранить проблему. Был сформирован новый “клапан”, без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем.

Операция длилась около 6 часов и прошла успешно.

Стоит отметить, что роботизированная система Da Vinci состоит из трех элементов:

• консоли хирурга (рабочее место хирурга, работающего с помощью специальных джойстиков и высокоточных инструментов);

• консоли пациента (руки работа, позволяющие осуществлять движения с поворотом на 360 градусов);

• 3D-визуализационной системы, объединяющей консоли хирурга и пациента.

Такой робот-хирург более точен в движениях в труднодоступных участках человеческого организма, что минимизирует повреждения тканей пациента и уменьшает количество осложнений в послеоперационном периоде.