Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько.

Как сообщалось ранее, накануне представители Украины в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. В среду, 29 января, регламентный комитет ассамблеи принял решение, что российская делегация должна продолжать работу без санкций.

Позднее ассамблея утвердила это решение.

“ПАСЕ подтвердила полномочия делегации государства-агрессора. Россия “прощена”. Результаты голосования: за отчет Кокса, зафиксировавший “прощение” России: по 96 голосов. Решение принято. … Члены Ассамблеи ознакомились с аргументами и решили, что это не имеет значения. Для них диалог важнее ценностей, а российские взносы в СЕ значат больше, чем чистая совесть”, — написала Ясько.

При этом она подчеркнула, что это решение ПАСЕ не стало для украинских дипломатов неожиданностью. А то, какой выбор в итоге сделали делегаты ПАСЕ — их личная ответственность.

“Скажу честно: решение ПАСЕ не стало неожиданностью для нас. Мы трезво оценивали возможный результат. Однако в международной политике значение имеет не только результат, но и позиция нашей делегации. Мы дали понять, что не будем мириться с ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ после позорного возвращения российской делегации. … Впрочем, решение о “прощении России”, — это выбор большинства делегатов ПАСЕ. Так работает демократическая процедура. Это их выбор — держать Россию на коротком поводке. Но и их ответственность. Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором — это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них — это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды”, — добавила она.

Как сообщила в Facebook член делегации, нардеп от “Слуги народа” Марина Бардина, соответствующее решение было принято 96 голосами “За”. “Против” проголосовали 44 делегата, еще 7 воздержались.

Представительница Украины обратила особое внимание на состав российской делегации, которая теперь будет работать в ПАСЕ. Напомним, некоторые из них голосовали за аннексию Крыма и были внесены в санкционные списки ЕС.

“Наша делегация — это абсолютный контраст с Россией: интеллигентные, взвешенные, аргументированные доклады и [Петр] Толстой, откровенно угрожал Ассамблеи кризисом в случае, если Россия покинет ПАСЕ, [Сергей] Кисляк, который обвиняет Грузию и Украину в расстреле своих граждан, [Леонид] Слуцкий, который рассказывает о заявлениях Кирилла Вышинского о преследовании журналистов в Украине, [Александр] Башкин, который заявляет о выполнении Россией решений ЕСПЧ и призывает нас не лгать. … Мы уже видели способность России применять силу и игнорировать международное право. Другие, наверное, этот факт еще поднимают”, — написала Бардина.