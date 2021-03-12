Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Вакцинация произошла 9 марта.

Топольская уточнила, что получила прививку “благодаря приказу МОЗ, который разрешает вакцинировать публичных личностей из остатков открытого флакона для медработников”.

Речь идет о приказе Министерства охраны здоровья, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и так далее. Это решили делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.

“В одном флаконе 10 доз, но срок годности после вскрытия он имеет краткосрочный – всего 6 часов. Например, в больнице 56 медработников, значит еще 4 человека нужно найти, чтобы ценный и долгожданный препарат не пропал”, – написала Топольская.

Супруга Лещенко выразила мнение, что ей “повезло стать одной из счастливчиков”, которые вакцинировались.

“Хотя я и без этого была в очереди – записывалась через приложение “Дия”, – проинформировала она.

Топольская добавила, что чувствует себя “прекрасно” и готова “вовсю праздновать День диджея” (был 9 марта, – ред.).

“Это очень символично, ведь без прививки не видать мне международных гастролей. Желаю всем тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений”, – подытожила она.

Позже в тот же день Топольская прокомментировала реакцию в Сети на ее вакцинацию. По словам супруги Лещенко, пользователи Instagram ее “успели похоронить” из-за вакцинации Covishield, а другие предположили, что ей за пост о прививке “МОЗ доплачивал”.

На следующий день Топольская рассказала, что после вакцинации у нее поднялась температура и был “намек на лихорадку, но быстро попустило”.

Стоит отметить, что на этой неделе вакцинировался и сам Сергей Лещенко.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.