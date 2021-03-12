Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Вакцинация произошла 9 марта.
Топольская уточнила, что получила прививку “благодаря приказу МОЗ, который разрешает вакцинировать публичных личностей из остатков открытого флакона для медработников”.
Речь идет о приказе Министерства охраны здоровья, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и так далее. Это решили делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.
“В одном флаконе 10 доз, но срок годности после вскрытия он имеет краткосрочный – всего 6 часов. Например, в больнице 56 медработников, значит еще 4 человека нужно найти, чтобы ценный и долгожданный препарат не пропал”, – написала Топольская.
Супруга Лещенко выразила мнение, что ей “повезло стать одной из счастливчиков”, которые вакцинировались.
“Хотя я и без этого была в очереди – записывалась через приложение “Дия”, – проинформировала она.
Топольская добавила, что чувствует себя “прекрасно” и готова “вовсю праздновать День диджея” (был 9 марта, – ред.).
“Это очень символично, ведь без прививки не видать мне международных гастролей. Желаю всем тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений”, – подытожила она.
Позже в тот же день Топольская прокомментировала реакцию в Сети на ее вакцинацию. По словам супруги Лещенко, пользователи Instagram ее “успели похоронить” из-за вакцинации Covishield, а другие предположили, что ей за пост о прививке “МОЗ доплачивал”.
На следующий день Топольская рассказала, что после вакцинации у нее поднялась температура и был “намек на лихорадку, но быстро попустило”.
Стоит отметить, что на этой неделе вакцинировался и сам Сергей Лещенко.
Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.