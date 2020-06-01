Новые правила работы бассейнов и спортзалов опубликовал Telegram-канал МОЗ “Коронавирус инфо”.
Так, работа бассейнов с понедельника будет разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше. В 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6. На одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.
Также установлены определенные правила для работы фитнес-центров:
- не более 1 человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых на 5 кв. м;
- в группе не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи;
- одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну;
- количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах;
- расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.
Во время карантина запрещается:
- использование тканевых полотенец;
- размещение рекламных брошюр;
- работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат;
- проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.
Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры. Работники учреждений обязательно должны иметь маски или респираторы.
- Министерство образования и науки разрешило с 1 июня возобновить работу учреждений внешкольного образования в тех регионах, где будет введено послабление противоэпидемических мероприятий.
- С 25 мая в регионах Украины, отвечающих требованиям ослабления карантина, разрешено возобновлять работу детских садиков.