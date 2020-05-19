Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов, пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

“После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом”, – говорится в сообщении.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmardCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Отмечается, что пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца с даты возобновления работы метро.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Там также уточнили, что в наземном общественном транспорте также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы.

“Однако, до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе”, – добавили в пресс-службе метрополитена.