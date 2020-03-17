Сегодня в Верховной Раде Украины состоялись сразу два внеочередных пленарных заседания. Одно из них касалось кадровых вопросов, второе было посвящено вопросам противодействия вспышке коронавируса.

Об этом сообщают #Буквы.

Заседания были проведены подряд, без перерыва и в условиях карантина. Так, прессу в зал заседаний не допустили, и балкон, который ранее был традиционно заполнен представителями СМИ, сегодня опустел.

Это связано с новыми правилами, введенными спикером ВР Дмитрием Разумковым на период карантина из-за коронавируса.

Журналисты могли работать только в пресс-центре на третьем этаже. Стоит отметить, что в здание ВР пускали не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.

Влияние карантинных мер ощущалось и среди нардепов: некоторые из них были в медицинских масках, в том числе и замглавы ВР Елена Кондратюк.

Во время первого пленарного заседания был принят ключевой законопроект по противодействию коронавирусу, который предусматривает штрафы для физических и юридических лиц, а также некоторые другие ограничения.

Также нардепы освободили от НДС закупки медикаментов за деньги госбюджета и ввели ряд послаблений для бизнеса в период карантина.

Помимо этого, народные избранники отменили заседания Рады до 14 апреля из-за коронавируса.

Второе пленарное заседание было посвящено назначению генерального прокурора и министра развития экономики. Его посетил президент Владимир Зеленский, который представил кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность нового главы Офиса генпрокурора.

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Несмотря на резкую критику фракций “Голоса”, “Европейской Солидарности” и ВО “Батькивщина”, ее кандидатура была утверждена. Венедиктова пообещала на новой должности провести “аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре”, а также заверила, что “в Украине нет политических преследований”.

После этого Рада проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Он ранее работал заместителем гендиректора группы компаний “Укрлендфарминг”, которая принадлежит Игорю Бахматюку.

Не обошлось и без конфуза. Так, Петрашко для принесения присяги в Парламенте вместо трибуны пошел на место президента. Действия министра вызвали смех нардепов. Осознав ошибку, он направился к трибуне Рады.

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Следующее заседание Верховной Рады планируется уже после завершения периода карантина в стране – ориентировочно 14 апреля.