Бесплатный Data Science fwdays meetup: Искусственный интеллект без финансовых санкций: юридическая сторона разработки и аутсорсинга.

Когда: 14 июля в 19:00

Докладчик: Андрей Логвиненко – руководитель юридического отдела SupportYourApp и Label Your Data, специалист GDPR, CCPA и имплементации ИТ стандартов PCI DSS, ISO 27001.

В программе:

– актуальность информационной безопасности в разработке искусственного интеллекта (случаи нарушений и их последствия)

– датасеты и их легальное использование (сбор данных и использования датасетов)

– правовые нормы в разработке моделей искусственного интеллекта (законные основания использования чужой модели и Federated learning)

– что необходимо учитывать при аутсорсинге искусственного интеллекта и обработки данных.

Участие бесплатное, но регистрация обязательна.

Fwdays продолжает онлайн-марафон конференций

Представляем бесплатную онлайн-конференцию об искусственном интеллекте, машинное обучение и методы анализа данных – Data Science fwdays’20 (нужно тегнуты ивент, если Facebook), которая состоится 8 и 15 августа

Некоторые спикеры и их темы:

Thomas Wolf (HuggingFace Inc.) “An Introduction to Transfer Learning and HuggingFace”

Mohit Iyyer (UMass Amherst) “Towards fast and coherent long-form text generation”

Donald Whyte (Engineers Gate) “Data Provenance and Reproducible ML Pipelines in Python”

Галина Олейник (1touch.io) “Personal data de-identification for data science tasks”

Дмитрий Войтех (Proxet) “Applications of Multimodal Learning in media search engines”

Алексей Шашлюк (SPD-Ukraine) “Named-entity recognition and name resolution using similarity queries”

Ознакомьтесь с другими докладами и деталями сайте!

