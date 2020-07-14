Бесплатный Data Science fwdays meetup: Искусственный интеллект без финансовых санкций: юридическая сторона разработки и аутсорсинга.
Когда: 14 июля в 19:00
Докладчик: Андрей Логвиненко – руководитель юридического отдела SupportYourApp и Label Your Data, специалист GDPR, CCPA и имплементации ИТ стандартов PCI DSS, ISO 27001.
В программе:
– актуальность информационной безопасности в разработке искусственного интеллекта (случаи нарушений и их последствия)
– датасеты и их легальное использование (сбор данных и использования датасетов)
– правовые нормы в разработке моделей искусственного интеллекта (законные основания использования чужой модели и Federated learning)
– что необходимо учитывать при аутсорсинге искусственного интеллекта и обработки данных.
Участие бесплатное, но регистрация обязательна.
Fwdays продолжает онлайн-марафон конференций
Представляем бесплатную онлайн-конференцию об искусственном интеллекте, машинное обучение и методы анализа данных – Data Science fwdays’20 (нужно тегнуты ивент, если Facebook), которая состоится 8 и 15 августа
Некоторые спикеры и их темы:
Thomas Wolf (HuggingFace Inc.) “An Introduction to Transfer Learning and HuggingFace”
Mohit Iyyer (UMass Amherst) “Towards fast and coherent long-form text generation”
Donald Whyte (Engineers Gate) “Data Provenance and Reproducible ML Pipelines in Python”
Галина Олейник (1touch.io) “Personal data de-identification for data science tasks”
Дмитрий Войтех (Proxet) “Applications of Multimodal Learning in media search engines”
Алексей Шашлюк (SPD-Ukraine) “Named-entity recognition and name resolution using similarity queries”
Ознакомьтесь с другими докладами и деталями сайте!
Участие бесплатное, но регистрация обязательна.