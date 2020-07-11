Об этом он рассказал в интервью “Главком”.

“Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — сказал Резников.

По его словам, на оккупированных территориях Донбасса живут “вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе”.

Вице-премьер отметил, что именно безопасная реинтеграция является его личной красной линией.

“Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей”, — подчеркнул Резников.