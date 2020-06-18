Об этом #Буквам рассказал глава общественной организации “Инфекционный контроль в Украине” Андрей Александрин.
“Если люди идут на пляж с семьей, то как эту дистанцию держать, если живешь с ними на одной площади? Но все же нужно быть подальше от других людей на расстоянии в 2 метра. Тогда риски заразиться на пляже минимальные. Не нужно забывать и летом про гигиену рук. Потому что сейчас, плюс к коронавирусу, начнется распространение кишечных инфекций”, – пояснил он.
По мнению специалиста, летом людям лучше отдыхать на пляже, чем находиться в закрытом помещении.
При этом осенью также будет полезней отдыхать на свежем воздухе, избегая скоплений людей.
“Если вы приехали куда-то на отдых и видите, что кто-то рядом кашляет или чихает, поменяйте помещение, не сидите там. Часто проветривайте помещение, где находитесь – номер отеля или квартиру. Потому что сейчас, когда пришла жара, мы снова позакрывали окна и сидим, где чистого воздуха нет”, – говорит Александрин.
- По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом COVID-19 – 829 новых случаев за сутки.
- Кабинет Министров накануне на заседании продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.