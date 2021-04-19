Безпілотний гелікоптер Ingenuity американського Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) успішно здійснив свій перший політ на Марсі.

Про це повідомляється на сайті NASA. Трансляція запуску велася в YouTube-каналі агентства.

Гелікоптер Ingenuity першим в історії здійснив керований політ на іншій планеті.

Всупереч складним погодним умовам, безпілотник злетів, ширяв над поверхнею планети, а потім здійснив посадку.

Група винахідників Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії підтвердила, що політ пройшов успішно.

Дані висотоміра показують, що Ingenuity піднявся на максимальну висоту – 10 футів (3 метри) і утримував стабільне ширяння протягом 30 секунд. Потім він знизився, торкнувшись поверхні Марса після 39,1 секунди польоту. Додаткові відомості про тест очікуються найближчим часом.

Спочатку планувалося, що перший політ відбудеться 11 квітня, але потім захід відклали, оскільки інженери працювали над передпольотною перевіркою і розв’язання проблеми з ПЗ.

Ingenuity прибув на Марс разом з ровером Perseverance в лютому 2021 року. Гелікоптер буде використовуватися для вивчення можливості використання гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).