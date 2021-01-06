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«Беспрецедентное нападение на демократию» — Байден отреагировал на беспорядки в Капитолии

Избранный президент США Джо Байден выступил по поводу беспорядков, вспыхнувших у здания Капитолия США, и назвал их нападением на демократию.

Среда, 6 января 2021, 23:39

Трансляцию ведет The Washington Post.

“В этот час наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В отличие от всего, что мы видели в наше время. Нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий. Нападение на народ и полицию Капитолийского холма, поклявшуюся защищать его. И государственные служащие, которые работают в самом сердце нашей Республики… Позвольте мне внести ясность”, – сказал Байден.

По словам Байдена, сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку и не дают представления о том, какие американцы.

“То, что мы видим, – это небольшое количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И ему нужно положить конец прямо сейчас. Президент Трамп, ваш ход. Боже, благослови Америку и защити всех, кто пытается восстановить порядок в Капитолии”, – резюмировал он.

В конце речи, когда Байден уже уходил, ему начали задавать вопросы об инаугурации, но он ответил, что его это не волнует.

“Меня не волнует моя безопасность или инаугурация. Американский народ должен оказать сопротивление. Всему есть предел”, – ответил избранный президент.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

 

Теги: заворушення, Джо Байден, заворушення, Конгресс США, Капитолий

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