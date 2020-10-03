Об этом пишет Fox News.
Отмечается, что тем, кто с 25 марта получает пособие по безработице, выдадут специальную карту с 500 долларами, которые можно потратить в любом ресторане в штате.
“Ресторанная” карта работает как дебетовая, позволяя посетителям оплачивать счет и оставлять чаевые.
Новая программа, в рамках которой власти, в общем, выдадут 75 миллионов долларов, направлена на поддержание работы местных кафе и ресторанов.
- С начала карантина (с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев.