Власти американского штата Гавайи раздадут безработным по 500 долларов для походов в рестораны.

Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что тем, кто с 25 марта получает пособие по безработице, выдадут специальную карту с 500 долларами, которые можно потратить в любом ресторане в штате.

“Ресторанная” карта работает как дебетовая, позволяя посетителям оплачивать счет и оставлять чаевые.

Новая программа, в рамках которой власти, в общем, выдадут 75 миллионов долларов, направлена на поддержание работы местных кафе и ресторанов.