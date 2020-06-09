Передача коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко".

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эта информация противоречит широко распространенному мнению среди работников здравоохранения и исследователей о том, что коронавирус распространяется людьми, у которых не было признаков болезни.

По словам Ван Керхов, для подтверждения роли так называемых бессимптомных и предсимптомных случаев в распространении заболевания необходимы дополнительные исследования. Но если информация о том, что бессимптомная передача коронавируса встречается очень редко, окажется правдой, то это может оказать серьезное влияние на то, как представители здравоохранения и правительства подходят к борьбе с пандемией.

Страны по всему миру с осторожностью относились к смягчению руководящих принципов по социальному дистанцированию и жестким ограничениям на поездки, опасаясь, что люди без симптомов могут распространять возбудитель COVID-19. Поскольку выявление бессимптомных случаев очень сложно, США и другие страны пытаются внедрить адекватное тестирование, чтобы оценить, насколько широко распространено заболевание.