В Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там поставили под сомнение поддержку Украины со стороный Европейского союза и Международного валютного фонда.

Об угрозе для безвиза в Twitter написала евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

“В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности, к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро”, – написала она.

Также евродепутат Михаэль Галер отметил, что эта ситуация ставит под вопрос поддержку Украине Европейским союзом и Международным валютным фондом.

“Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по отбору главы САП, которым не хватает добродетели и антикоррупционного опыта. Это риск для поддержки ЕС и МВФ”, – написал он.

Напомним, сегодня на заседании Верховной Рады народные депутаты с третьей попытки приняли постановление о назначении конкурсной комиссии по избранию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.