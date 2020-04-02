Популярный канадский певец Джастин Бибер опубликовал видео, в котором показал, как развлекается во время карантина.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте артиста.

На видео Джастин Бибер и его супруга — модель, креативный директор Adidas Хейли Болдуин — играют в популярную игру “Пол — это лава”. Суть игры заключается в том, что игроки делают вид, что пол или земля сделаны из лавы, и поэтому должны избегать прикосновения к земле, поскольку прикосновение к земле “убьет” игрока.

Задачей Бибера было пробраться из гостиной в спальню, не касаясь пола, и у него почти получилось это сделать.

Певец, одетый в пижаму, пушистую шапку и разноцветные носки, вскочил с дивана, потом с помощью стульев, пуфа и скейтбордов пробрался к спальней. Джастин почти добрался до кровати, но упал.

“Нет! Я проиграл!”, — воскликнул он.

“Детка, ты был близко!”, — ответила ему Хайли.