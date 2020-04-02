Ролик опубликован в Instagram-аккаунте артиста.
На видео Джастин Бибер и его супруга — модель, креативный директор Adidas Хейли Болдуин — играют в популярную игру “Пол — это лава”. Суть игры заключается в том, что игроки делают вид, что пол или земля сделаны из лавы, и поэтому должны избегать прикосновения к земле, поскольку прикосновение к земле “убьет” игрока.
Задачей Бибера было пробраться из гостиной в спальню, не касаясь пола, и у него почти получилось это сделать.
Певец, одетый в пижаму, пушистую шапку и разноцветные носки, вскочил с дивана, потом с помощью стульев, пуфа и скейтбордов пробрался к спальней. Джастин почти добрался до кровати, но упал.
“Нет! Я проиграл!”, — воскликнул он.
“Детка, ты был близко!”, — ответила ему Хайли.
- Репер Fedez и его супруга — дизайнер Кьяра Ферраньи — опубликовали забавное видео о жизни на карантине в стиле “Друзей” с музыкой из культового сериала.