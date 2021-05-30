Про це повідомляє британський телеканал BBC.

До архіву потрапили документи, які зберіг друг письменника Макс Брод.

Серед артефактів колекції – три чернетки “Весільних приготувань в селі”, записна книжка, в якій Кафка займався івритом, подорожні нотатки та інші документи.

Перед смертю в 1924 році Кафка просив спалити всі його рукописи, але його друг Макс Брод вирішив все зберегти. Він опублікував твори, і Кафка був визнаний одним з найвидатніших письменників XX століття.

Сам Брод заповідав передати колекцію рукописів в національну бібліотеку і доручив це своїй секретарці Естер Хоффе. Вона цього не зробила, і у 1988 році продала рукопис роману “Процес” за два мільйони доларів. Решта документів зберігалися у неї вдома і в сховищах Ізраїлі й Швейцарії.

Після смерті Хоффе у 2007 році Національна бібліотека Ізраїлю попросила її дочок виконати прохання Макса Брода, але вони відмовилися, через що почалися судові розгляди. В результаті бліотека виграла справу.

На жаль, частина архівів була зіпсована котами, які жили у квартирі секретарки, однак рукописи відреставрували, зараз вони доступні для всіх охочих.