Об этом Бигус заявил в своем видеообращении.
Ранее сообщалось, что руководитель Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко пытался добиться увольнения главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александра Кубракова.
В подтверждением своих слов Кубраков приводит записанный разговор его помощника и Гриненко.
В частности, Бигус говорит, что целью материала была не попытка дискредитировать “Укравтодор”, а получить ответ на вопрос, почему агентство соглашается на миллиардные переплаты избранным игрокам рынка. Журналист напоминает, что Кубраков не хочет говорить об этом как в самом расследовании, так и в записанном в ответ на него комментарии.
Журналист отметил, что из опубликованных главой “Укравтодора” записей следует, что как глава ГО “Всеукраинская дорожная ассоциация” Артем Гриненко, так и советник Кубракова Вадим Олийнык “негодяи, которых нужно гнать”.
“Мы видели мотивацию Гриненко. Сажайте его. Желательно с вашим советником Олейником, им будет о чем поговорить. Можем даже предположить, что все строительные компании в стране, кроме полдесятка ваших любимцев, это уголовный дорожный бизнес. А ваша пятерка – лучшие. Окей. Нельзя перестать переплачивать своим лучшим?”, – заявил он.
При этом Бигус подчеркивает, что “ни один человек в мире не имеет влияния на наши эфиры”.
“Александр, как видите, говорить, когда ты уверен в своей правоте, очень просто… Откройте документы, опубликуйте сметы, пусть все посмотрят, сколько стоят дороги, на которые у вас заложены сотни “ярдов”. Возможно обнаружится, что у вас есть на чем сэкономить процентов 15-20%”, – обращается к Кубракову Бигус.
Вчера журналисты Bihus.Info выпустили материал о том, что “Укравтодор” при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств. Глава автодора Александр Кубраков назвал расследование заказным.
- В интервью #Буквам министр транспорта Владислав Кликлий сказал, что это связано с методологией и что не все компании теперь могут “зайти” на крупные строительства.
- Также #Буквы уже писали, что в мае у Кубракова заканчивается испытательный срок на должности. Но несмотря на то, что он избран на конкурсе, теперь его могут уволить просто решением Кабмина.
- Денис Бигус уже записал видео, где отрицает, что его расследование было заказом Гриненко. Но признал, что его журналист получала от него материалы.