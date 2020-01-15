Журналист Денис Бигус (редактор BIHUS.info) удалил выпуск программы "Геометрия Л" о противниках вакцинации, а также извинился перед людьми, которые могли изменить мнение после просмотра, и перед своей командой.

Соответствующее видеообращение обнародовано на Facebook-странице BIHUS.info.

Так, 11 января был обнародован выпуск программы “Геометрия Л”, посвященный вакцинации, который раскритиковали в соцсетях. Вечером 14 января запись исчезла с YouTube-канала BIHUS.info.

Сегодня же Бигус сообщил, что решил ее удалить.

“Мне, как человеку “глубоко прививочному” было странно обнаружить себя главным антипрививочным злом всей страны. Внезапно все начали бороться со мной, и это очень специфическое ощущение, когда это делают люди с такой же позицией, как у тебя, которых ты считаешь единомышленниками как минимум в этом вопросе… Моя логика была следующей: возьмем группу людей, пусть и с необоснованными и небезопасными убеждениями, но посмотрим, кто они, как они живут, как их подтолкнуть, чтобы они меняли свою точку зрения, во что они еще верят”, – отметил журналист.

Бигус уточнил, что ожидал критику в комментариях, но даже не думал, что ее будет столько.

“Вначале все шло обычно, но потом подключился Facebook. Его просветительская часть, и это я говорю без сарказма… Позиция у этой части была следующая: сам факт участия у нас группы противников вакцин – является пропагандой антивакцинации, и все остальное не имеет значения. Для меня лично этот тезис является противоестественным… Примерно через сутки я оказался виноват в эпидемиологической ситуации в Украине. Фокус в принципе сместился с антивакцинации на меня лично”, – заявил журналист.

Бигус подчеркнул, что это никак его не оправдывает как автора программы.

“Я не собираюсь больше в этом ковыряться, выпуск был удален с канала. Это первое видео, которое мы когда-либо самостоятельно удаляли. Я повторюсь: в него не закладывалась идея не то что пропаганды антивакцинации, туда не закладывалось даже что-то наподобие: “Давайте покажем другое мнение”. Потому что я не сторонник существования здесь другого мнения. Я хотел показать людей, которые существуют. И из-за того, что видео удалили, они существовать не перестанут”, – сообщил журналист.

Чому ми видалили випуск з антивакцинаторами Щодо випуску #Геометрія_Л з антивакцинаторами.

Звернення Denys Bihus.

Приносимо вибачення тим, хто зрозумів цей формат інакше від тої ідеї, яку ми в нього вкладали. Опубліковано BIHUS.info Середа, 15 січня 2020 р.

После этого Бигус принес извинения людям, которые могли изменить мнение по поводу прививок после просмотра передачи.

“Мне реально сложно всерьез принять, что кто-то, посмотрев этот выпуск, пересмотрит свое отношение и проникнется идеями антивакцинации. Но если этот кто-то действительно существует, я приношу ему свои глубокие и искренние извинения. Также мои извинения длинному списку людей в и вне моей команды, которые попали под удар вообще ни за что”, – подчеркнул он.

Бигус также извинился перед участниками выпуска программы.