Бойцов, устроивших стрельбу в поезде «Константиновка-Киев», уволили

Офицеров Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили.

Об этом сообщила пресс-службе Госспецсвязи.

Так, в вагоне №126 поезда “Киев – Константиновка” двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Их сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В связи с инцидентом в Госспецсвязи начали служебное расследование.

“В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство службы”, – отметили в пресс-службе.

В Госспецсвязи добавили, что корреспонденция, которую перевозили офицеры, сохранена и доставляется по маршруту адресатам.