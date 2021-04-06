Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 17:01

Всего:

1769164 (+13276)

Болеют:

371768 (+13276)

Выздоровели:

1362379 (+10240)

Умерло:

35017 (+430)

18:34 Marvel показала новый трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
18:18 Проєкту підозри Медведчуку немає, слідство збирає матеріали, – Венедіктова
18:06 Шер извинилась за неуместный твит о гибели Джорджа Флойда
18:00 Fabergé выпустит драгоценное яйцо в стиле «Игры престолов» за $2,2 млн
17:48 В Киеве из-за нарушения карантина закрыли частную школу
17:30 Бойцов, устроивших стрельбу в поезде «Константиновка-Киев», уволили
17:09 Россия продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск в ОРДЛО, – разведка
Эксклюзив
16:55 Часть водителей маршруток Киева отказались выходить на работу: известна причина
16:36 Два государственных порта в 2020 году понесли десятки миллионов убытков, – StateWatch
16:31 Ким Кардашьян на Пасху прорекламировала новые сланцы бренда Канье Уэста
15:56 Принцы Гарри и Уильям «отложили конфликт» ради скульптуры принцессы Дианы
15:45 Украина после карантина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ по Донбассу, – Резников
15:40 В Нигерии из-за штурма тюрьмы сбежали более 1800 заключенных
15:10 Саудовская Аравия разрешит совершить малый хадж на Рамадан только вакцинированным паломникам
15:05 В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:55 Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом
14:44 Кинопремия SAG Awards: лучшие образы звезд с виртуальной «красной дорожки»
14:25 В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху
14:17 В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального
14:08 В Иране 10 чиновникам предъявили обвинения из-за крушения самолета МАУ
Партнерский материал
13:56 Для чего нужен электрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
13:18 Извержение вулкана в Исландии: появились трещины с лавой, туристов эвакуировали (фото)
13:17 Харви Вайнштейн обжалует свой приговор за изнасилование
13:11 Степанов уверяет, что МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года
13:03 LG официально объявила о закрытии производства мобильных телефонов
Партнерский материал
12:40 Пока карантин: В Киеве провели ребрендинг Певческого поля
12:28 Стало известно, сколько в Украине миллионеров
Эксклюзив
12:09 Второй день локдауна: как в Киеве придерживаются карантина, – фото
12:09 КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры
11:40 Минсоцполитики намерено подать в Раду проект, которым уменьшаются выплаты за больничный – нардеп

Бойцов, устроивших стрельбу в поезде «Константиновка-Киев», уволили

Офицеров Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили.

Вторник, 6 апреля 2021, 17:30

Об этом сообщила пресс-службе Госспецсвязи.

Так, в вагоне №126 поезда “Киев – Константиновка” двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Их сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В связи с инцидентом в Госспецсвязи начали служебное расследование.

“В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство службы”, – отметили в пресс-службе.

В Госспецсвязи добавили, что корреспонденция, которую перевозили офицеры, сохранена и доставляется по маршруту адресатам.

  • Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно привела к восхождению шести вагонов поезда “Интерсити+” сообщением Киев – Запорожье.
Теги: Держспецзв'язок, поїзд, стрельба

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook