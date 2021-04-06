Бойцов, устроивших стрельбу в поезде «Константиновка-Киев», уволили

Об этом сообщила пресс-службе Госспецсвязи.
Так, в вагоне №126 поезда “Киев – Константиновка” двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Их сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В связи с инцидентом в Госспецсвязи начали служебное расследование.
“В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство службы”, – отметили в пресс-службе.
В Госспецсвязи добавили, что корреспонденция, которую перевозили офицеры, сохранена и доставляется по маршруту адресатам.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно привела к восхождению шести вагонов поезда “Интерсити+” сообщением Киев – Запорожье.